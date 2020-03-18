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Комитет Рады за закрытыми дверями решает судьбу украинского языка в школах

Комитет Рады за закрытыми дверями решает судьбу украинского языка в школах (ТРАНСЛЯЦИЯ)

18 мар 2020, 12:00
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В закон о государственном языке, а также закон об образовании могут начать вносить правки из-за инициативы нардепа от президентской фракции «Слуги народа» Максима Бужанского. Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 18 марта депутаты рассмотрят законопроект № 2362 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении государственным языком в учебных заведениях.

Бужанский предлагает увеличить объем русского языка в школах. Возможно это и был план карантина — протянуть все пророссийские законы «тихой сапой». Такая она новая и прозрачная политика монобольшинста. Вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами украинцев и спасать страну от коронавируса и экономического кризиса, власть продолжает раздражать и раскалывать общество, — пишет нардеп от фракции «Голос» Юлия Клименко.

Комітет Ради за зачиненими дверима вирішує долю української мови у школах

Источник: Ракурс


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