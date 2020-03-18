Комитет Рады за закрытыми дверями решает судьбу украинского языка в школах (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Комитет Рады за закрытыми дверями решает судьбу украинского языка в школах

https://racurs.ua/n135359-komitet-rady-za-zakrytymi-dveryami-reshaet-sudbu-ukrainskogo-yazyka-v-shkolah-translyaciya.html

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В закон о государственном языке, а также закон об образовании могут начать вносить правки из-за инициативы нардепа от президентской фракции «Слуги народа» Максима Бужанского. Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики 18 марта депутаты рассмотрят законопроект № 2362 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении государственным языком в учебных заведениях.