Украинский язык в школах: профильный комитет парламента рассмотрел законопроект Бужанского

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики сегодня рассматривал законопроект №2362, фото: «Украинская правда»

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Изменения к языковому законодательства, которые законопроектом № 2362 предложил народный депутат из «Слуги народа» Максим Бужанский, во время своего сегодняшнего заседания не поддержал комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

Предложенные Бужанским изменения касаются вопроса обучения на государственном языке в учебных заведениях. Согласно им, может быть увеличен объем русского языка в школах.

Народный депутат из фракции «Голос» Юлия Клименко в своем Фейсбуке сообщила, что этот законопроект стоял в плане на рассмотрение комитета на май, однако соответствующий срок был перенесен на два месяца раньше.

Видимо комитету по гуманитарной политике больше нечем заняться в сложные для Украины времена, других гуманитарных и информационных проблем у них нет, — отмечает депутат.

По словам Клименко, этот законопроект не был отклонен комитетом. Вместо этого решено принять решение по нему после изучения ситуации с бюджетом и состоянием внедрения образовательного закона в школах.

Напомним, сегодняшнее заседание этого комитета проходило за закрытыми дверями.