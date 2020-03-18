Коронавирус в Украине: в ОРДЛО вспышка пневмонии и отсутствуют тесты на COVID-19, фото — ATR

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Ракурс

Коронавирусная эпидемия может свирепствовать и на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму. Ситуаций осложняется тем, что в ОРДЛО отсутствуют тесты на COVID-19.

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что получила информацию от своих партнеров — общественной организации «Восточная правозащитная группа» —относительно количества обращений в медучреждения людей, живущих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Правозащитники рассказали, что только на прошлой неделе 600 человек обратились к врачам с симптомами ОРВИ, а с подозрением на пневмонию — 91 человек. Аналогичная информация относительно оккупированного россиянами Крыма отсутствует. Ситуация осложняется тем, что на временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19, поэтому врачи не могут установить, чем именно вызвана пневмония.

Денисова обратилась к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к оккупированным регионам Украины, чтобы они помогли в обеспечении тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, и средствами личной защиты гражданского населения.

Российские СМИ вчера сообщили, что въезд в Россию для жителей ДНР, которые не имеют российского гражданства, временно ограничен. Об этом сообщили в пограничном управлении Федеральной службы безопасности РФ по Ростовской области. Запрет будет действовать с 18 марта до 1 мая 2020 года.

«Ракурс» рассказывал, что коронавирус SARS-CoV-2 может циркулировать на оккупированных территориях Донбасса. В связи с этим с 7 марта на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на Донбассе ввели временные ограничительные меры. Всем лицам, которые будут пересекать линию разграничения, начали измерять температуру тела. В случае, если у людей будут выявлены признаки инфицирования, их будут доставлять в больницы.