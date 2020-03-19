Андрій Мельник. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n135416-koronavirus-iz-nimechchyny-hochut-evakuuvatysya-2-5-tys-ukrayinciv-posol.html

Ракурс

Коронавірус змусив країни Європи закрити кордони і ввести жорсткі карантинні заходи. У Німеччині 2,5 тис. українців виявили бажання повернутися до України після закриття кордонів у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє «Укрінформ», посилаючись на слова посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Мельник заявив, що список української дипломатичної місії збільшився вдвічі і склав 1,1 тис. осіб. В цілому ж по Німеччині ця цифра перевищила 2,5 тис. осіб.

Вчора, 18 березня, українському посольству вдалося домовитися про організацію двох рейсів із Берліна до Києва, які будуть здійснені компанією SkyUp у суботу 21 березня та у понеділок 23 березня. Квитки на 21 березня були розкуплені практично миттєво.

Крім того, посольство продовжує переговори щодо можливості залізничного сполучення із Берліна або Франкфурта-на-Одері до України через Польщу.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін виділив 4 млн 161 тис. дол. із резервного фонду для евакуації громадян України із-за кордону. Більшу частину цих коштів отримає компанія SkyUp.