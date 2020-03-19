Київське метро. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n135415-klychko-sprostuvav-informaciu-pro-vidnovlennya-roboty-metro-v-kyievi-do-zakinchennya-karantynu.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко офіційно спростував інформацію про те, що київська влада планує частково відновити роботу метрополітену під час коронавірусного карантину. Кличко заявив, що люди, які зробили таку заяву, не є відповідальними за транспортну галузь столиці.

Кличко підкреслив, що заява про відновлення роботи метро є особистою думкою секретаря Київради Володимира Прокопіва, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Мер Києва зазначив, що у ситуації, коли тимчасово не працює метро, ​​міська влада створює дублюючі маршрути громадського наземного транспорту. Але їх поки що замало.

Скасування роботи метро до 3 квітня Кличко назвав вимушеним кроком. Головним завданням столичної влади є запобігання стрімкого поширення інфекції, а кращим способом боротьби з коронавірусом є обмеження соціальних контактів.

Як раніше писав «Ракурс», Прокопів заявив, що київська влада розробляє план спецзаходів по запуску роботи метро під час карантину, але з деякими обмеженнями.