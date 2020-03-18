Метро в Києві може запрацювати в обмеженому режимі. Фото: Український репортер

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Коронавірусний карантин в Україні став причиною закриття метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Через зупинку роботи київської підземки в місті стався транспортний колапс, а наземний громадський транспорт не може впоратися з навантаженням.

У зв’язку з цим влада Києва розробляє план спецзаходів, щоб метро все ж таки запрацювало, але з деякими обмеженнями. Про це розповів заступник мера Києва, секретар Київради Володимир Прокопів на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, метрополітен повинен обслуговувати людей, що працюють на стратегічних підприємствах, які забезпечують життєдіяльність міста. Прокопів зазначив, що непрацюючий метрополітен — величезна проблема для міста. Але київська влада змушена виконувати постанову Кабінету міністрів.

Зараз розробляється план заходів, який дозволить частково відновити роботу метрополітену. Для цього Кабінет міністрів проситимуть внести зміни до їхньої постанови про обмежувальні заходи, зокрема, про закриття метрополітенів.

Прокопів наголосив, що в столиці існує ще одна проблема: близько половини медбратів і медсестер київських лікарень їздять на роботу з сусідніх областей, а їхня присутність на робочих місцях є критично важливою. Тому розробляється окрема програма, щоб місто змогло забезпечити підвезення цих людей на роботу та з роботи.

Нагадаємо, 18 березня в столиці утворився транспортний колапс, місто паралізували затори, в багатьох автобусах обмеження за кількістю пасажирів не виконуються.