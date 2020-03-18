Метро в Киеве может заработать в ограниченном режиме. Фото: Український репортер

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Коронавирусный карантин в Украине стал причиной закрытия метро в Киеве, Харькове и Днепре. Из-за остановки работы киевской подземки в городе произошел транспортный коллапс, а наземный общественный транспорт не справляется с нагрузкой.

В связи с этим власти Киева разрабатывают план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями. Об этом рассказал заместитель мэра Киева, секретарь Киеврады Владимир Прокопив на своей странице в Facebook.

По его словам, метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города. Прокопив отметил, что неработающий метрополитен — огромная проблема для города. Но киевская власть должна выполнять постановление Кабинета министров.

Сейчас разрабатывается план мероприятий, который позволит частично возобновить работу метрополитена. Для этого Кабинет министров будут просить внести изменения в их постановление об ограничительных мерах, в частности, о закрытии метрополитенов.

Прокопив подчеркнул, что в столице существует еще одна проблема: около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей, а их присутствие на рабочих местах критически важно. Поэтому разрабатывается отдельная программа, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы.

Напомним, 18 марта в столице образовался транспортный коллапс, город парализовали пробки, во многих автобусах ограничения по количеству пассажиров не выполняются.