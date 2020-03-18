На Прикарпатье умерла женщина с подозрением на COVID-19

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Коронавирус в Украине официально стал причиной смерти двух человек, общее количество инфицированных — 14. В Ивано-Франковской области 17 марта умерла 56-летняя женщина, у которой подозревают инфицирование COVID-19.

Женщина заболела 13 марта. У нее была повышена температура и сухой кашель. 15 марта она обратилась к семейному врачу, но от предложенной госпитализации отказалась. 16 марта у нее началась одышка, ее доставили на скорой в инфекционную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив, передает «Укринформ».

Официальный диагноз, который ей поставили врачи, — грипп «А», усложненный вирусно-бактериальной инфекцией. На данный момент неизвестно, была ли женщина инфицирована коронавирусом. Результаты анализов отправлены в лабораторию на проверку. Среди сопутствующих болезней умершей врачи называют ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз и гипертоническую болезнь.

Напомним, правоохранители завели уголовное производство из-за смерти 33-летней женщины в Черновицкой области, у которой позже подтвердили коронавирусную инфекцию. Врачей подозревают в халатности.

Женщина умерла 16 марта. Тогда сообщалось, что у нее было подозрение на коронавирус, однако смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. На следующий день в Минздраве официально подтвердили, что женщина была инфицирована COVID-19. У нее осталось три ребенка.