На Прикарпатті померла жінка з підозрою на COVID-19

https://racurs.ua/ua/n135396-koronavirus-na-prykarpatti-pomerla-jinka-z-pidozrou-na-covid-19.html

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Коронавірус в Україні офіційно став причиною смерті двох людей, загальна кількість інфікованих — 14. В Івано-Франківській області 17 березня померла 56-річна жінка, у якої підозрюють інфікування COVID-19.

Жінка захворіла 13 березня. У неї була підвищена температура і сухий кашель. 15 березня вона звернулася до сімейного лікаря, але від запропонованої госпіталізації відмовилася. 16 березня у неї почалася задишка, її доставили на швидкій в інфекційну лікарню і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Про це повідомив виконуючий обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, передає «Укрінформ».

Офіційний діагноз, який їй поставили лікарі, — грип «А», ускладнений вірусно-бактеріальною інфекцією. Наразі невідомо, чи була жінка інфікована коронавірусом. Результати аналізів відправлені до лабораторії на перевірку. Серед супутніх хвороб померлої лікарі називають ішемічну хворобу серця, кардіосклероз і гіпертонічну хворобу.

Нагадаємо, правоохоронці завели кримінальне провадження через смерть 33-річної жінки в Чернівецькій області, у якої пізніше підтвердили коронавірусну інфекцію. Лікарів підозрюють у недбалості.

Жінка померла 16 березня. Тоді повідомлялося, що у неї була підозра на коронавірус, але смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов’язаної з проявами коронавірусної інфекції. Наступного дня в МОЗ офіційно підтвердили, що жінка була інфікована COVID-19. У неї залишилося троє дітей.