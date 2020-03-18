У Чернівцях померла хвора на коронавірус — проти лікарів відкрили провадження. Фото: Рixabay

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Китайський коронавірус став причиною смерті вже двох осіб в Україні. Один з летальних випадків був зафіксований 16 березня в Чернівецькій області. Померла 33-річна жінка. Лікарі підтвердили інфікування коронавірусом тільки після її смерті.

Пізніше через смерть жінки до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці внесли інформацію за ст. 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Про це повідомили у поліції Чернівецькій області, передає «Укрінформ».

Зазначається, що під час моніторингу інтернету поліцейські виявили в мережі лист матері загиблої, яка звинувачує лікарів у професійній халатності. Кримінальне провадження було відкрите на основі цих заяв.

Зазначимо, жінка померла 16 березня. Тоді повідомлялося, що у неї була підозра на коронавірус, проте смерть настала внаслідок тяжкої супутньої неврологічної патології, не пов’язаної з проявами коронавірусної інфекції. На наступний день у МОЗ офіційно підтвердили, що жінка була інфікована COVID-19. У неї залишилось три дитини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що коронавірусом заразився народний депутат України Сергій Шахов. Пізніше він записав відеоролик, у якому розповів про свій стан здоров’я, а також про симптоми захворювання і тестуванні на коронавірус.