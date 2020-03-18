Коронавірус в Раді: нардеп Шахов розповів про стан свого здоров’я

https://racurs.ua/ua/n135377-rezultat-testu-chekav-shist-dniv-nardep-shahov-rozpoviv-pro-borotbu-z-koronavirusom-video.html

Ракурс

Сергій Шахов, народний депутат від групи «Довіра» у Верховній Раді, сьогодні записав відеоролик, в якому розповів про стан свого здоров’я, а також про симптоми захворювання і тестування на коронавірус.

11 березня я повернувся з-за кордону, у мене була поїздка до Франції та Швейцарії. Вранці 12 березня я був на програмі «Суспільного» «Доброго ранку, країна!», А потім заїхав до Верховної Ради в комітет по екології. У сесійній залі мене не було… Поїхав додому, — цитує журналіст Юрій Бутусов слова Шахова.

За словами нардепа, першими ознаками захворювання була температура вище 38, після чого до нього приїхали лікарі клініки «Добробут».

Я просив перевірити на коронавірус, але спочатку у лікарів не було тестів, результати тестування прийшли до мене тільки сьогодні, через шість днів. Мене лікували як від звичайного вірусного захворювання. 15 березня піднялася висока температура до 39 градусів, був сильний кашель, температуру збити не вдавалося, — повідомив Шахов.

Висока температура, як розповідає нардеп, трималася три дні.

Тільки сьогодні мені стало краще, і зараз почуваю себе нормально. Тепер обстеженню підлягають всі медики, хто зі мною контактував. Я не збираюся виїжджати в лікарню, вважаю за необхідне дотримуватися карантину і самоізоляції, — резюмував депутат.

Зараз Шахов перебуває в самоізоляції в своєму будинку в Обухівському районі Київської області. У сесійній залі депутат був до поїздки до Франції, де він, швидше за все, і заразився. Відомо, що нардеп спілкувався з колегами на комітеті з екології. Сьогодні стало відомо, що за всіма контактними особами депутата, зараженого на коронавірус, встановлено епідеміологічний нагляд.

Шахов 5 березня в ефірі програми «Політклуб Віталія Портнікова» говорив, що «коронавірус у головах чиновників». В одній студії з Шаховим були депутати Володимир Ар'єв, Михайло Цимбалюк, Соломія Бобровська, а також колишній віце-прем'єр Геннадій Зубко. Окрім того, Шахов відвідував ефір шоу «Доброго ранку, країно», де з ним у студії був народний депутат Ярослав Юрчишин. І того ж дня Шахов був на «5 каналі», знову з Юрчишиним.