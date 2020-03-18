Коронавирус в Раде: нардеп Шахов рассказал о своем состоянии здоровья

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Ракурс

Сергей Шахов, народный депутат от группы «Доверие» в Верховной Раде, сегодня записал видеоролик, в котором рассказал о своем состоянии здоровья, а также о симптомах заболевания и тестировании на коронавирус.

11 марта я вернулся из-за рубежа, у меня была поездка во Францию и Швейцарию. Утром 12 марта я был на программе «Суспільного» «Доброго ранку, країна!», а затем заехал в Верховную Раду в комитет по экологии. В сессионном зале меня не было… Уехал домой, — цитирует журналист Юрий Бутусов слова Шахова.

По словам нардепа, первыми признаками заболевания была температура выше 38, после чего к нему приехали врачи клиники «Добробут».

Я просил проверить на коронавирус, но вначале у врачей не было тестов, результаты тестирования пришли ко мне только сегодня, спустя шесть дней. Меня лечили как от обычного вирусного заболевания. 15 марта поднялась высокая температура до 39 градусов, был сильный кашель, температуру сбить не удавалось, — сообщил Шахов.

Высокая температура, как рассказывает нардеп, держалась три дня.

Только сегодня мне стало лучше, и сейчас чувствую себя нормально. Теперь обследованию подлежат все медики, кто со мной контактировал. Я не собираюсь выезжать в больницу, считаю необходимым выполнять карантин и самоизоляцию, — резюмировал депутат.

Сейчас Шахов находится в самоизоляции в своем доме в Обуховском районе Киевской области. В сессионном зале депутат был до поездки во Францию, где он, скорее всего, и заразился. Известно, что нардеп общался с коллегами на комитете по экологии. Сегодня стало известно, что за всеми контактными лицами депутата, зараженного на коронавирус, установлено эпидемиологическое наблюдение.

Шахов 5 марта в эфире программы «Политклуб Виталия Портникова» говорил, что «коронавирус в головах чиновников». В одной студии с Шаховым были депутаты Владимир Арьев, Михаил Цимбалюк, Соломия Бобровская, а также бывший вице-премьер Геннадий Зубко. Кроме того, Шахов посещал эфир шоу «Доброе утро, страна», где с ним в студии был народный депутат Ярослав Юрчишин. И в тот же день Шахов был на «5 канале», вновь с Юрчишиным.