Сергей Шахов, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n135374-koronavirus-obnarujili-u-nardepa-shahova.html

Ракурс

Народного депутата Сергея Шахова, члена группы «Доверие», заразился новым коронавирусом SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сам Шахов сообщил в комментарии изданию ТСН.

Ранее издание «Страна» сообщало, что между народными депутатами распространяется справка, в тексте которой указано, что у Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, якобы обнаружили COVID-19, однако народный избранник от госпитализации отказывается.

В комментарии этом изданию Шахов факт обнаружения у него коронавируса опровергал. Он заявлял, что вызвал за повышенной температуры врачей, однако утверждал, что у него обычная ОРВИ.

О том, что Шахов инфицирован коронавирусом, сегодня также заявил один из членов парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании парламента 17 марта.

По информации издания «Страна», Шахов в период с с 8 по 11 марта был во Франции. С тех пор он с другими народными избранниками контактировал всего раз — 12 марта на заседании комитета по экологии.

Тогда на заседании присутствовали Зиновий Андреевич, Леся Василенко, Игорь Кривошеев, Александр Мариковский, Юлия Овчинникова, Александр Фельдман, Павел Якименко, Олег Бондаренко, Андрей Задорожный, Елена Криворучкина, Эдуард Прощук.

Сам Шахов заявил, что на комитет «заехал на пять минут, не целовался, не обнимался», но «с кем-то здоровался».

Напомним, в начале марта по подозрению в коронавирус изолировали народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина.