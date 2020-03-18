Метро останется закрытым - реакция Шмыгаля на транспортный коллапс из-за карантина в Киеве

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Метро в Киеве не будет работать до завершения карантина из-за вспышки коронавируса. Об этом в ходе сегодняшнего заседания Кабинета министров заявил премьер Денис Шмыгаль в ответ на вопрос нардепа Алексея Гончаренко, который раскритиковал власти из-за утреннего транспортного коллапса в столице.

Закрытие метро — это один из главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей. Наша задача максимально ограничить передвижения людей и побуждать к максимальной изоляции, самоизоляции дома. Ежедневно украинское метро в трех городах перевозит около двух млн граждан. В течение двух недель, если не остановить метро и не остановить пассажиропоток, эти два миллиона заболеют. Посчитайте процент смертности и это будет цена решения насчет не остановки метрополитена, — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что Великобритания и Испания, которые лишь ограничили движение метро, сейчас имеют быстрые темпы роста инфицированных коронавирусом.

Решение правительства остается неизменным. Метро должно быть закрыто. Это один из самых больших рисков заражения коронавирусом, — резюмировал Шмыгаль.

Также сегодня стало известно, что Кабмин создаст стабилизационный фонд Украины по поводу коронавируса. Кроме этого, правительство ведет переговоры с представителями МВФ о выделении Украине помощи для борьбы с коронавирусом.

Напомним, сегодня в Киеве маршрутки и автобусы быть переполненными, на остановках образовались огромные очереди людей, спешивших на работу. Некоторые граждане «брали штурмом» маршрутки и троллейбусы. Люди, которые обеспечивают борьбу с коронавирусом, не могли вовремя добраться на свои рабочие места.