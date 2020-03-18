Метро залишиться зачиненим, рішення уряду незмінне — реакція Шмигаля на транспортний колапс у Києві

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Метро у Києві не працюватиме до завершення карантину через спалах коронавірусу. Про це під час сьогоднішнього засідання Кабінету міністру заявив прем'єр Денис Шмигаль у відповідь на запитання нардепа Олексія Гончаренка щодо ранкового транспортного колапсу у столиці.

Закриття метро — це один з головних кроків для збереження здоров’я і життя людей. Наше завдання максимально обмежити і спонукати до максимальної ізоляції, самоізоляції людей вдома. Щодня українське метро в трьох містах перевозить близько двох млн громадян. Впродовж двох тижнів, якщо не зупинити метро і не зупинити пасажиропотік, ці два мільйони захворіють. Порахуйте відсоток смертності і це буде ціна рішення щодо не зупинки метрополітену, — заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що Британія і Іспанія, які лише обмежили рух метро, нині мають найшвидші темпи зростання хвороби.

Рішення уряду залишається незмінним. Метро має бути закрито. Це один з найбільших ризиків зараження на коронавірус, — резюмував Шмигаль.

Також сьогодні стало відомо, що Кабмін створить стабілізаційний фонд України щодо коронавірусу. Окрім цього, уряд веде переговори з представниками МВФ про виділення Україні допомоги для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, сьогодні у Києві маршрутки і автобуси бути переповненими, на зупинках утворилися величезні черги людей, які поспішали на роботу. Деякі громадяни маршрутки «брали штурмом». Люди, які забезпечують боротьбу з коронавірусом, не могли вчасно дістатися до робочих місць.