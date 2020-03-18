Коронавірус у Молдові: померла перша пацієнтка, в країні введено надзвичайний стан

У Молдові зафіксували першу смерть від коронавірусу. Фото: Delo.ua

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Коронавірус у Молдові призвів до смерті 61-річна жінка. Вона стала першою жертвою SARS-CoV-2 у цій країні.

Летальний випадок від коронавірусу 18 березня підтвердила міністр охорони здоров’я, праці та соцзахисту Молдови Віоріка Думбревяну, інформує NewsMaker.

За словами чиновника, пацієнтка заразилася коронавірусом в Італії та вже приїхала до Молдови у важкому стані. До того, ж у загиблої були супутні захворювання — діабет другого типу та високий тиск. Жінку намагалися врятувати у місцевій Республіканській клінічній лікарні, але марно.

Наразі в Молдові підтверджено 30 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Для попередження поширення вірусу у країни запровадили надзвичайний стан.

За останніми даними, у світі підтверджено понад 204 тис. випадків зараження коронавірусом, із них 83 тис. хворих вилікувалися, а 8 тис. 194 особи — померли.

В Україні наразі відомо про 14 випадків коронавірусу, двоє людей померли. Вчора, 17 березня, було виявлено сім нових випадків. При цьому 10 інфікованих проживають в Чернівецькій області, один випадок підтверджено в Житомирській і три у Київський областях.