Київщина запровадила режим надзвичайної ситуації, фото — Ракурс

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Коронавірус призвів до запровадження режиму надзвичайної ситуації у Київській області. Вже третя область в Україні запровадила такий режим, раніше його оголосили у Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксували й летальні випадки.

Режим надзвичайної ситуації оголосили в Київській області сьогодні після засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.

Її класифікують як «медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня». Учора на Київщині захворів 44-річний чоловік, що відвідував зарубіжні країни.

Гаряча лінія у Департаменті охорони здоров’я КОДА працює за таким телефоном: 0456−31−00−46.

Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область — 10 (1 летальний), Київська область — 3, Житомирська — 1 (летальний).

Упродовж 17 березня надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька 3, Дніпропетровська 5, Донецька 3, Закарпатська 3, Івано-Франківська 3, Київ 14, Миколаївська 1, Рівненська 2, Сумська 2, Тернопільська 2, Херсонська 1, Черкаська 1, Чернівецька 1). Всього з початку 2020 року надійшло 181 повідомлення про підозру на COVID-19.