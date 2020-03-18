Ціна на нафту продовжує падати. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n135365-ciny-na-naftu-prodovjuut-znyjuvatysya-infografika.html

Ракурс

Ціна нафти марки Brent станом на 18 березня знизилася. Так, середня ціна подешевшала на 2,68% до рівня 27,96 дол. за барель.

Нафта марки WTI подешевшала ще сильніше — на 4,65% й коштує 26,06 дол. Водночас травневі ф’ючерси на Brent незначно подорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 0,26 дол., до 28,99 дол. за барель. Про це свідчать дані, опубліковані на порталі Investing.com.

Водночас дані Dow Jones свідчать, що контракт подешевшав на 4,4% - до 28,73 дол. за барель. Квітневі ф’ючерси на WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшали на 0,04 дол. — до 26,91 дол. за барель.

На думку експертів AxiCorp, глобальний попит на нафту продовжить падати на тлі закриття кордонів через пандемію коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, з ініціативи Росії розвалилася угода ОПЕК +. Так, 6 березня учасники операції ОПЕК+ не домовилися про скорочення видобутку на додаткові 1,5 млн барелів на добу. Москва виступила проти такого заходу.

Після цього 9 березня ціни на нафту впали, вартість нафти марки Brent в моменті опускалася до 31,02 дол. за барель. Це стало найсильнішим падінням нафтових цін всередині одного дня з 1991 року.

Спершу ціну на нафту зменшила Саудівська Аравія. Згодом таку ініціативу підтримали Ірак, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати.