Кабмін Шмигаля проведе відкрите засідання через коронавірусний карантин

https://racurs.ua/ua/n135361-kabmin-shmygalya-provede-vidkryte-zasidannya-govorytymut-pro-koronavirusnyy-karantyn-translyaciya.html

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Кабінет міністрів Дениса Шмигаля 18 березня вперше за півроку проведе відкрите засідання. Головна тема сьогоднішнього засідання уряду — карантин в Україні, запроваджений для мінімізації наслідків поширення коронавірусу.

На засіданні уряд планує змінити перелік стратегічних об'єктів та ухвалити рішення щодо карантину. Серед іншого планується виділити 70 млн грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю засобів захисту для правоохоронців. Також на засіданні розглянуть проекти постанов про зміну порядку надання фінансової допомоги малому бізнесу.