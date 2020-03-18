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Кабмін Шмигаля проведе відкрите засідання через коронавірусний карантин
Кабмін Шмигаля проведе відкрите засідання: говоритимуть про коронавірусний карантин (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n135361-kabmin-shmygalya-provede-vidkryte-zasidannya-govorytymut-pro-koronavirusnyy-karantyn-translyaciya.htmlРакурс
Кабінет міністрів Дениса Шмигаля 18 березня вперше за півроку проведе відкрите засідання. Головна тема сьогоднішнього засідання уряду — карантин в Україні, запроваджений для мінімізації наслідків поширення коронавірусу.
На засіданні уряд планує змінити перелік стратегічних об'єктів та ухвалити рішення щодо карантину. Серед іншого планується виділити 70 млн грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю засобів захисту для правоохоронців. Також на засіданні розглянуть проекти постанов про зміну порядку надання фінансової допомоги малому бізнесу.
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