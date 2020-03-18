Кабмин Шмыгаля проводит открытое заседание из-за коронавирусного карантина

https://racurs.ua/n135361-kabmin-shmygalya-provodit-otkrytoe-zasedanie-glavnaya-tema-koronavirusnyy-karantin-translyaciya.html

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Кабинет министров Дениса Шмыгаля 18 марта впервые за полгода проведет открытое заседание. Главная тема сегодняшнего заседания правительства — карантин в Украине, который был объявлен для минимизации последствий распространения коронавируса.

На заседании правительство планирует изменить перечень стратегических объектов и принять решение о карантине. Среди прочего планируется выделить 70 млн грн из резервного фонда госбюджета на закупку средств защиты для правоохранителей. Также на заседании рассмотрят проекты постановлений об изменении порядка предоставления финансовой помощи малому бизнесу.