Коронавирус в Украине: Зеленский подписал направленные на борьбу с COVID-19 законы

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд принятых вчера парламентом законов, направленных на борьбу с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Всего подписано четыре законопроекта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной Рады.

Законопроект № 3219 предусматривает внесение изменений в законодательство относительно предотвращения возникновения и распространения COVID-19. В частности, он предусматривает введение контроля со стороны Кабмина за ценам на медицинские и социально значимые товары.

Среди других норм законопроекта — проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом, без применения процедур, предусмотренных законом «О публичных закупках».

Кроме того, лекарственные и медицинские средства и оборудование, предназначенные для борьбы с коронавирусом, освобождаются от уплаты ввозной пошлины и НДС.

Этот закон вступает в силу со дня опубликования.

Еще один подписанный президентом законопроект — № 2538 вносит изменения в законодательство, направленные на повышение доступности лекарственных средств и медицинских изделий. Он вступит в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования.

Также со следующего после опубликования дня вступит в силу подписанный президентом законопроект № 3220, вносящий в Налоговый кодекс изменения, которые вводят льготы, призванные поддержать предпринимателей во время вспышки коронавируса.

С первого числа месяца, следующего после опубликования, вступит в силу законопроект № 2539, который до 1 января освобождает от НДС ввоз закупленных за средства госбюджета лекарств.

Напомним, количество обнаруженных в мире случаев инфицирования новым коронавирусом уже превысило 200 тысяч.