Коронавірус в Україні: Зеленський підписав спрямовані на боротьбу з COVID-19 закони

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n135363-koronavirus-v-ukrayini-zelenskyy-pidpysav-spryamovani-na-borotbu-z-covid-19-zakony.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав низку ухвалених вчора парламентом законів, спрямованих на боротьбу з поширенням нового коронавірусу SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Загалом підписано чотири законопроекти. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Верховної Ради.

Законопроект № 3219 передбачає внесення змін до законодавства щодо запобігання виникнення і поширення COVID-19. Зокрема, він передбачає запровадження контролю з боку Кабміну за цінами на медичні та соціально значущі товари.

Серед інших норм законопроекту — проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для боротьби з коронавірусом, без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі».

Крім того, лікарські та медичні засоби й обладнання, призначені для боротьби з коронавірусом, звільняються від сплати ввізного мита та ПДВ.

Цей закон набуває чинності з дня опублікування.

Ще один підписаний президентом законопроект — № 2538 вносить зміни до законодавства, спрямовані на підвищення доступності лікарських засобів та медичних виробів. Він набере чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Також з наступного після опублікування дня набере чинності підписаний президентом законопроект № 3220, котрий вносить до Податкового кодексу зміни, котрі запроваджують пільги, покликані підтримати підприємців під час спалаху коронавірусу.

З першого числа місяця, наступного після опублікування, набере чинності законопроект № 2539, який до 1 січня звільняє від ПДВ ввезення закуплених за кошти держбюджету ліків.

Нагадаємо, кількість виявлених у світі випадків інфікування новим коронавірусом вже перевищила 200 тисяч.