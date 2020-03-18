Цена на нефть продолжает падать. Фото: RT

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Ракурс

Цена нефти марки Brent по состоянию на 18 марта снизилась. Так, средняя цена снизилась на 2,68% до уровня 27,96 долл. за баррель.

Нефть марки WTI подешевела еще сильнее — на 4,65% и стоит 26,06 долл. В то же время майские фьючерсы на Brent незначительно подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,26 долл. до 28,99 долл. за баррель. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Investing.com.

Вместе с тем данные Dow Jones свидетельствуют, что контракт подешевел на 4,4% - до 28,73 долл. за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,04 долл. — до 26,91 долл. за баррель.

По мнению экспертов AxiCorp, глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, по инициативе России развалилось соглашение ОПЕК+. Так, 6 марта участники операции ОПЕК не договорились о сокращении добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. Москва выступила против такой меры.

После этого 9 марта цены на нефть упали, стоимость нефти марки Brent в моменте опускалась до 31,02 долл. за баррель. Это стало самым сильным падением нефтяных цен внутри одного дня с 1991 года.

Сперва цену на нефть уменьшила Саудовская Аравия. Впоследствии такую инициативу поддержали Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.