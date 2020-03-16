Биржа Нью-Йорка вынужденно закрылась из-за обвала котировок, нефть упала ниже 30 долл. за баррель, фото — Пикабу

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Торги на бирже Нью-Йорка 16 марта приостановились после обвала ключевых индексов. Американский промышленный индекс Dow Jones в первые минуты торгов потерял 2 тыс. 250 пунктов.

Dow Jones опустился к отметке 20953. Падение индекса S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, составило 220 пунктов (8,14%). Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 482 пункта (6,12%) к отметке 7392,73.

Нефть марки WTI к 10.00 по времени восточного побережья США (16.00 в Киеве) потеряла в стоимости 3,77 долл. (11,45%) и стоит 29,16 долл. за баррель.

Торги были приостановлены в автоматическом режиме на 15 минут, после чего возобновились. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже могут быть снова приостановлены на 15 минут, если индекс S&P 500 упадет на 13 и более процентов, а к концу дня — в случае снижения более чем на 20%.

The Wall Street Journal отмечает, что такое падение ключевых индексов обусловлено решением Федеральной резервной системы снизить ставку к 0—0,25% в рамках борьбы с рисками, возникающими на фоне распространения коронавируса. Кроме того, ФРС объявила о том, что закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долл., из них 500 млрд будут приходиться на казначейские бумаги США.

Нефтяные котировки продолжают страдать из-за опасений замедления мировой экономики. Цена нефти Brent потеряла 12,7% и опустилась к уровню 29,55 долл. за баррель по состоянию на 15.31 по Киеву, об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Это минимальное значение с ноября 2003 года.

Падение цены нефти продолжается и из-за падения спроса вместе с ростом добычи сырья. Падение котировок не смогло остановить и заявление президента США Дональда Трампа об увеличении объема закупок нефти в американский стратегический резерв.

Напомним, за первые два часа торгов на Московской бирже 10 марта капитализация крупнейших российских нефтяных компаний сократилась на 1,6 тлрн рублей. Бюджет РФ сверстан из среднегодового расчета цены нефти 57 долл. за баррель.