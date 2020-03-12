Обвал на биржах США. Фото: РБК

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В США пришлось остановить торги на биржах, так как фондовый рынок жестко отреагировал на введение запрета на въезд в США из Европы. Основные индексы упали более чем на 7%. Это привело к автоматическому отключению торгов вскоре после их начала.

Так, индекс Dow Jones снизился на 2075,96 пункта, или на 8,81%, до 21 477,26 пункта; индекс S&P500 упал на 223,81 пункта, или на 8,16%, до 2 517,57 пункта; а индекс Nasdaq Composite снизился на 635,56 пункта, или на 7,99%, до 7 316,49 пункта, пишет Reuters.

Таким образом, все три основных индекса теперь упали более чем на 24% по сравнению с их внутридневными рекордными максимумами, которые были достигнуты в феврале.

Отреагировал на запрет и нефтяной рынок. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне упала до 8,1% и составила 32,9 долл. за баррель.

Цена нефти марки WTI опустилась на 7,9% и составила 30,39 долл. за баррель.

Некоторые аналитики пророчат начало очередного мирового экономического кризиса, причиной которого может стать коронавирус.