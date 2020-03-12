Обвал на біржах США. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n135071-obval-na-birjah-ssha-torgy-zupyneni-cina-nafty-perestupyla-chergovyy-minimum.html

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У США довелося зупинити торги на біржах, так як фондовий ринок жорстко відреагував на введення заборони на в’їзд до США з Європи. Основні індекси впали більш ніж на 7%. Це призвело до автоматичного відключення торгів незабаром після їхнього початку.

Так, індекс Dow Jones знизився на 2075,96 пункту, або на 8,81%, до 21 477,26 пункту; індекс S&P500 упав на 223,81 пункту, або на 8,16%, до 2 517,57 пункту; а індекс Nasdaq Composite знизився на 635,56 пункту, або на 7,99%, до 7 316,49 пункту, пише Reuters.

Таким чином, всі три основні індекси тепер впали більш ніж на 24% в порівнянні з їхніми внутрішньоденними рекордними максимумами, які були досягнуті у лютому.

Відреагував на заборону і нафтовий ринок. Ціна ф’ючерсу на нафту марки Brent з поставкою у травні 2020 року під час торгів на біржі ICE в Лондоні впала до 8,1% і склала 32,9 дол. за барель.

Ціна нафти марки WTI опустилася на 7,9% і склала 30,39 дол. за барель.

Деякі аналітики пророкують початок чергової світової економічної кризи, причиною якої може стати коронавірус.