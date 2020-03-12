Словаччина і Чехія ввели нові обмеження через коронавірус. Фото: EPA-EFE

https://racurs.ua/ua/n135070-cherez-koronavirus-slovachchyna-zakryvaie-kordony-a-v-chehiyi-vvely-nadzvychaynyy-stan.html

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Китайський коронавірус став причиною введення різних обмежень у багатьох країнах світу, зокрема в Європі.

У сусідній з Україною Словаччині влада країни вирішила ввести заборону на в’їзд на територію для громадян інших країн. Про це пише журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

До Словаччини пускатимуть тільки громадян країни та іноземців, у яких є карта постійного проживання в країні. Водночас всі ті, хто приїхав до країни, перебуватимуть на карантині 14 днів. Також закриваються всі парки та гірськолижні курорти.

У Чехії вводиться режим надзвичайного стану. Цей режим вводиться з 12 березня 18.00 на 30 днів. Про це повідомляє Novinky.

У цей період заборонено проведення заходів за участю понад 30 осіб, а також відвідування ресторанів і кафе з 20.00 до 6 ранку. Окрім цього, уряд заборонив проведення культурних, спортивних, релігійних заходів.

Також Чехія вводить прикордонний контроль з Німеччиною та Австрією. З 14 березня заборонено в’їзд всім іноземцям, що прибувають з зон ризику, а також виїзд громадян Чехії до країн, які входять до групи ризику, — Китай, Південна Корея, Іран, Італія, Іспанія, Австрія, Норвегія, Швеція або Франція.

Окрім того, Чехія припиняє видачу віз та розгляд заявок на постійне місце проживання.

Закриває свої кордони й Саудівська Аравія. Вона заборонить в’їзд до країни для жителів усіх країн Євросоюзу, а також інших країн Азії та Африки (Індія, Пакистан, Шрі-Ланка, Філіппіни, Судан, Ефіопія, Південний Судан, Кенія та Сомалі). У Сінгапурі щонайменше на п’ять днів закриють мечеті.

У США, які раніше також закрили свої кордони для жителів Євросоюзу, закривається й Конгрес. Він не працюватиме до 1 квітня.

Нагадаємо, в Польщі сьогодні зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Померла від пневмонії 57-річна жителька міста Познань.