Словакия и Чехия ввели новые ограничения из-за коронавируса. Фото: EPA-EFE

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Китайский коронавирус стал причиной введения различных ограничений во многих странах мира, в том числе в Европе.

В соседней с Украиной Словакией власти страны решили ввести запрет на въезд на территорию для граждан других стран. Об этом пишет журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

В Словакию будут пускать только граждан страны и иностранцев, у которых есть карта постоянного проживания в стране. При этом все приехавшие будут помещены на карантин на 14 дней. Также закрываются все парки и горнолыжные курорты.

В Чехии вводится режим чрезвычайного положения. Данный режим вводится с 12 марта 18.00 на 30 дней. Об этом сообщает Novinky.

В этот период запрещено проведение мероприятий с участием более 30 человек, а также посещение ресторанов и кафе с 20.00 до 6 утра. Кроме этого, правительство запретило проведение культурных, спортивных, религиозных мероприятий.

Также Чехия вводит пограничный контроль с Германий и Австрией. С 14 марта запрещен въезд всем иностранцам, прибывающим из зон риска, а также выезд гражданам Чехии в страны, которые входят в группу риска, — Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Норвегия, Швеция или Франция.

Кроме того, Чехия приостанавливает выдачу виз и рассмотрение заявок на постоянное место жительства.

Закрывает свои границы и Саудовская Аравия. Она запретит въезд в страну для жителей всех стран Евросоюза, а также других стран Азии и Африки (Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Филиппины, Судан, Эфиопия, Южный Судан, Кения и Сомали). В Сингапуре минимум на пять дней закроют мечети.

В США, которые ранее также закрыли свои границы для жителей Евросоюза, закрывается и Конгресс. Он не будет работать до 1 апреля.

Напомним, в Польше сегодня зафиксировали первый летальный случай от коронавируса COVID-19. Умерла от пневмонии 57-летняя жительница города Познань.