Короновирус в мире. Карта: google.com/maps/

https://racurs.ua/n135056-pandemiya-koronavirusa-v-polshe-zafiksirovali-pervuu-smert-sovet-oon-po-pravam-cheloveka.html

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В Польше сегодня зафиксировали первый летальный случай от коронавируса COVID-19.

Умерла от пневмонии 57-летняя жительница города Познань. С самого начала инфицирования женщина чувствовала себя плохо и не смогла пережить болезнь. В Польше 89 человек находятся на карантине из-за коронавируса, а 717 — под эпидемиологическим надзором. Об этом сообщил заместитель городского головы Познани ежей Соларский, передает «Польское радио».

Раньше у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики подтвердили заражения коронавирусом COVID-19. У военного обнаружили коронавирус после поездки в Германию.

Из-за вспышки коронавируса в Европе Совет ООН по правам человека приостановил свою 43 сессию в Женеве. По словам главы РПЛ Элизабет Тичи-Фиссльбергер, сессия прекращает работу с 13 марта.

По информации BNONews, во всем мире сейчас инфицированы коронавирусом 128 тыс. 267 человек, жертвами болезни стали 4 тыс. 711 человек. Еще полностью выздоровели и покинули больницы 68 тыс. 122 лица.

В Иране 12 марта зарегистрировали 1 тыс. 75 новых случаев и 75 новых смертей. В Дании зафиксированы 99 новых случаев. Первые смерти от коронавируса зафиксированы в Греции и Австрии. В Польше сегодня зарегистрировали три новых случая заражений.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, власти Италии решили запретить все публичные мероприятия, включая свадьбы и похороны. Прекращено транспортное сообщение с регионами, в которых зафиксированы случаи заражения SARS-CoV-2. Также не работают школы, театры, кинотеатры и музеи.