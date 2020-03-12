Короновірус у світі. Карта: google.com/maps/

https://racurs.ua/ua/n135056-pandemiya-koronavirusu-u-polschi-zafiksuvaly-pershu-smert-rada-oon-z-prav-ludyny-pryzupynyla.html

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У Польщі сьогодні зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу COVID-19.

Померла від пневмонії 57-річна жителька міста Познань. З самого початку інфікування жінка почувала себе погано й не змогла пережити хворобу. У Польщі 89 осіб перебувають на карантині через коронавірус, а 717 — під епідеміологічним наглядом. Про це повідомив заступник міського голови Познані Єджей Соларський, передає «Польське радіо».

Раніше у командувача Збройними силами Польщі генерала Ярослава Міки підтвердили зараження коронавірусом COVID-19. У військового виявили коронавірус після його поїздки в Німеччину.

Через спалах коронавірусу в Європі Рада ООН з прав людини призупинила свою 43 сесію в Женеві. За словами голови РПЛ Елізабет Тічі-Фіссльбергер, сесія припиняє роботу з 13 березня.

За інформацією BNONews, в усьому світі наразі коронавірусом інфіковані 128 тис. 267 осіб, жертвами хвороби стали 4 тис. 711 осіб. Ще повністю видужали й покинули лікарні 68 тис. 122 особи.

В Ірані 12 березня зареєстровано 1 тис. 75 нових випадків та 75 нових смертей. У Данії зафіксовані 99 нових випадків. Перші смерті від коронавірусу зафіксовані у Греції та Австрії. У Польщі сьогодні зареєстрували три нові випадки заражень.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, влада Італії вирішила заборонити всі публічні заходи, включаючи весілля та похорони. Припинено транспортне сполучення з регіонами, у яких зафіксовані випадки зараження SARS-CoV-2. Також не працюють школи, театри, кінотеатри та музеї.