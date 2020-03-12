Коронавірус: влада Італії ввела заборону на весілля і похорони

Коронавірус в Італії. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/ua/n135045-koronavirus-vlada-italiyi-vvela-zaboronu-na-vesillya-i-pohorony.html

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Коронавірус лютує в Італії, забираючи життя людей. У зв’язку зі швидким поширенням коронавірусу владаи Італії вирішила ввести низку жорстких обмежень. Всі публічні заходи, включаючи весілля і похорони, заборонені.

Крім цього, припинено транспортне сполучення з регіонами, у яких зафіксовані випадки зараження SARS-CoV-2, повідомляє CNN.

Площі італійських міст, які нещодавно були заповнені туристами, зараз спорожніли і виглядають незвично.

Не працюють школи, театри, кінотеатри та музеї. Влада рекомендує перенести публічні заходи, так що бажаючим вступити у шлюб краще відкласти урочистості. Під заборону потрапили і релігійні служби, які збирали велику кількість віруючих.

Тим часом, у Данії зафіксовано 99 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в країні підтверджено 615 випадків зараження SARS-CoV-2.

В Австрії, Алжирі та Греції повідомили про перші смертельні випадки через коронавірус. Також зафіксована ще одна смерть від інфекції в Лівані. Всього в країні від коронавірусу загинули троє людей.

Карта поширення коронавірусу SARS-CoV-2 (оновлюється).