Коронавірус: в Китаї епідемія пішла на спад

Коронавірус. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n135039-koronavirus-v-kytayi-epidemiya-pishla-na-spad.html

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Коронавірус в Китаї пішов на спад. Влада Китаю стверджує, що країна подолала пік епідемії коронавірусу і кількість випадків зараження різко скоротилася.

У всіх містах провінції Хубей, крім Уханя, вже тиждень не зареєстровано жодного випадку зараження, заявив під час брифінгу офіційний представник комітету з питань охорони здоров’я КНР Мі Фен.

За межами провінції за тиждень зафіксовано сім нових випадків зараження, шість із яких виявлено у прибулих до Хубею людей.

На думку Фена, така статистика може говорити про те, що Китай подолав пік епідемії або її першу хвилю.

Поступово порожніють і лікарні, які були побудовані в Ухані для розміщення хворих на коронавірус. Пацієнти одужують і повертаються до звичного життя.

Згідно з останніми даними, у світі зафіксовано понад 127 тис. випадків зараження коронавірусом. Більше 80 тис. заражених є китайцями.

Понад 4,6 тис. хворих померли, а понад 68 тис. людей повністю вилікувалися від недуги. У Китаї було зафіксовано понад 3,1 тис. смертей від коронавірусу.

Якщо в Китаї спостерігається зниження кількості випадків зараження коронавірусом, то у світі зростає кількість заражених і Всесвітня організація охорони здоров’я визнала COVID-19 пандемією.