Коронавирус: в Китае эпидемия пошла на спад

Коронавирус. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n135039-koronavirus-v-kitae-epidemiya-poshla-na-spad.html

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Коронавирус в Китае пошел на спад. Власти Китая утверждают, что страна преодолела пик эпидемии коронавируса и количество случаев заражения резко сократилось.

Во всех городах провинции Хубэй, кроме Уханя, уже неделю не зарегистрировано ни одного случая заражения, заявил во время брифинга официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

За пределами провинции за неделю зафиксировано семь новых случаев заражения, шесть из которых обнаружены у приехавших в Хубэй людей.

По мнению Фэна, такая статистика может говорить о том, что Китай преодолел пик эпидемии или ее первую волну.

Постепенно пустеют и больницы, которые были построены в Ухане для размещения больных коронавирусом. Пациенты выздоравливают и возвращаются к привычной жизни.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано более 127 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 80 тыс. зараженных являются китайцами.

Более 4,6 тыс. заболевших скончались, а более 68 тыс. человек полностью излечились от недуга. В Китае было зафиксировано более 3,1 тыс. смертей от коронавируса.

Если в Китае наблюдается снижение количества случаев заражения коронавирусом, то в мире растет количество зараженных и Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 пандемией.