Коронавирус: власти Италии ввели запрет на свадьбы и похороны

Коронавирус в Италии. Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n135045-koronavirus-vlasti-italii-vveli-zapret-na-svadby-i-pohorony.html

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Коронавирус свирепствует в Италии, забирая жизни людей. В связи с быстрым распространением коронавируса власти Италии решили ввести ряд жестких ограничений. Все публичные мероприятия, включая свадьбы и похороны, запрещены.

Кроме этого, прекращено транспортное сообщение с регионами, в которых зафиксированы случаи заражения SARS-CoV-2, сообщает CNN.

Площади итальянских городов, которые недавно были заполнены туристами, сейчас опустели и смотрятся непривычно.

Не работают школы, театры, кинотеатры и музеи. Власти рекомендуют перенести публичные мероприятия, так что желающим вступить в брак лучше отложить торжество. Под запрет попали и религиозные службы, которые собирали большое количество верующих.

Тем временем, в Дании зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране подтверждено 615 случаев заражения SARS-CoV-2.

В Австрии, Алжире и Греции сообщили о первых смертельных случаях из-за коронавируса. Также зафиксирована еще одна смерть от инфекции в Ливане. Всего в стране от коронавируса погибли три человека.

Карта распространения коронавируса SARS-CoV-2 (обновляется).