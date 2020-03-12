Российский рубль рекордно упал с 2016 года. Фото: ytimg.com

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Ракурс

Курс российского рубля рекордно упал 12 марта. Один доллар сейчас стоит 74 рубля. Это рекордный показатель с марта 2016 года.

Рубль упал в цене после начала торгов на Московской бирже. Рост курса по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 1,4 процента. Курс евро также вырос — до 83,58 рубля. Рост составил 1,7 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

Утром индекс Московской биржи ускорил падение до 5% - до 2366,83 пункта на фоне новостей о признании Всемирной организацией здравоохранения эпидемии коронавируса пандемией. Акции «Норникеля», «Магнита» и «Сбербанка» теряют около 7%. Индекс РТС рухнул ниже 1000 пунктов, это минимум с августа 2017 года.

Напомним, по инициативе России развалилось соглашение ОПЕК+. Так, 6 марта участники операции ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. Москва выступила против такой меры.

После этого 9 марта цены на нефть упали, стоимость нефти марки Brent в моменте опускалась до 31,02 долл. за баррель. Это стало самым сильным падением нефтяных цен внутри одного дня с 1991 года.

Впоследствии это привело к резкому обвалу рубля. В Москве заявили, что постараются сдержать курс рубля за счет валютной выручки холдинга «Газпром», который возобновит регулярные операции по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты.