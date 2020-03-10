Цена на нефть обвалила курс рубля: Россия хочет спасать валюту за счет «Газпрома»

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Курс рубля Россия намерена сдерживать за счет валютной выручки холдинга «Газпром», который восстановит регулярные операции по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты.

В российском «Газпроме» заявили, что доходы от экспорта компания получает в иностранной валюте. Поэтому газовый монополист РФ планирует начать регулярную продажу валюты на рынках, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы компании Фамила Садыгова.

Кроме выручки от экспорта газа, «Газпром» может продать часть валюты, полученной от размещения евробондов на 2 млрд долл.

Напомним, курс российского рубля 10 марта обновил минимум 2016 года — 82,5 руб. за евро и 73 руб. за долл. 9 марта мировые цены на нефть упали на рекордные с 1991 года 30% - такой стала реакция на конфликт ОПЕК и России, которым в очередной раз не удалось достичь согласия об ограничении нефтедобычи. Кроме этого, панику на рынках вызвала и обеспокоенность инвесторами последствиями вспышки коронавируса для мировой экономики.

Аналитики не исключают, что курс российского рубля будет падать и дальше, поскольку сегодня Саудовская Аравия сообщила, что не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК + в мае-июне пока нет соглашения о стабилизации рынка нефти между участниками альянса.

Напомним, первый биржевой день в Москве открылся значительным падением курса российского рубля. Одновременно обрушился российский фондовый рынок. Акции российских нефтегазовых компаний потеряли 12−15%. Рухнули и котировки финансового сектора РФ и технологических компаний. Объем Фонда национального благосостояния РФ на 1 февраля составил 150 млрд долл. Минфин РФ вчера заявил, что этих средств хватит «для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долл. за баррель на протяжении 6−10 лет».