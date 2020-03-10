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Ракурс
Цена на нефть обвалила курс рубля: Россия хочет спасать валюту за счет «Газпрома»

Россия будет сдерживать курс рубля за счет валютной выручки «Газпрома» (ИНФОГРАФИКА)

10 мар 2020, 16:55
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Курс рубля Россия намерена сдерживать за счет валютной выручки холдинга «Газпром», который восстановит регулярные операции по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты.

В российском «Газпроме» заявили, что доходы от экспорта компания получает в иностранной валюте. Поэтому газовый монополист РФ планирует начать регулярную продажу валюты на рынках, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы компании Фамила Садыгова.

Цена на нефть обвалила курс рубля: Россия хочет спасать валюту за счет «Газпрома»

Кроме выручки от экспорта газа, «Газпром» может продать часть валюты, полученной от размещения евробондов на 2 млрд долл.

Напомним, курс российского рубля 10 марта обновил минимум 2016 года — 82,5 руб. за евро и 73 руб. за долл. 9 марта мировые цены на нефть упали на рекордные с 1991 года 30% - такой стала реакция на конфликт ОПЕК и России, которым в очередной раз не удалось достичь согласия об ограничении нефтедобычи. Кроме этого, панику на рынках вызвала и обеспокоенность инвесторами последствиями вспышки коронавируса для мировой экономики.

Цена на нефть обвалила курс рубля: Россия хочет спасать валюту за счет «Газпрома»

Аналитики не исключают, что курс российского рубля будет падать и дальше, поскольку сегодня Саудовская Аравия сообщила, что не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК + в мае-июне пока нет соглашения о стабилизации рынка нефти между участниками альянса.

Напомним, первый биржевой день в Москве открылся значительным падением курса российского рубля. Одновременно обрушился российский фондовый рынок. Акции российских нефтегазовых компаний потеряли 12−15%. Рухнули и котировки финансового сектора РФ и технологических компаний. Объем Фонда национального благосостояния РФ на 1 февраля составил 150 млрд долл. Минфин РФ вчера заявил, что этих средств хватит «для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долл. за баррель на протяжении 6−10 лет».

Источник: Ракурс


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