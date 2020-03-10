Ціна на нафту обвалила курс рубля: Росія рятуватиме валюту за рахунок “Газпрому”

Ціна на нафту обвалила рубль: Росія рятуватиме валюту за рахунок “Газпрому”

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Курс рубля Росія намагатиметься стримати за рахунок валютної виручки холдингу «Газпром», який відновить регулярні операції з продажу на внутрішньому ринку іноземної валюти.

В російському «Газпромі» заявили, що доходи від експорту компанія отримує в іноземній валюті. Тому газовий монополіст РФ планує розпочати регулярний продаж валюти на ринках, пише «Интерфакс» з посиланням на заяву заступника голови компанії Фаміла Садигова.

Окрім виручки від експорту газу, «Газпром» може продати частину валюти, отриманої від розміщення євробондів на 2 млрд дол. Нагадаємо, курс російського рубля 10 березня оновив мінімум 2016 року — 82,5 руб. за євро та 73 руб. за дол. 9 березня світові ціни на нафту впали на рекордні з 1991 року 30% - такою стала реакція на конфлікт ОПЕК і Росії, які в черговий раз не змогли досягти згоди щодо обмеження нафтовидобутку. Окрім цього, паніку на ринках спричинила й стурбованість інвесторами наслідками коронавірусу для світової економіки.

Аналітики не виключають, що курс російського рубля падатиме й надалі, оскільки сьогодні Саудівська Аравія повідомила, що не бачить необхідності в проведенні зустрічі ОПЕК+ у травні-червні поки немає угоди між учасниками альянсу щодо стабілізації ринку нафти.

Нагадаємо, перший біржовий день в Москві відкрився значним падінням курсу російського рубля. Одночасно впав російський фондовий ринок. Акції російських нафтогазових компаній втратили 12−15%. Впали і котування фінансового сектора РФ і технологічних компаній. Обсяг Фонду національного добробуту РФ на 1 лютого становив 150 млрд дол. Мінфін РФ заявив, що цих коштів вистачить «для покриття випадаючих доходів від падіння цін на нафту до 25−30 дол. за барель впродовж 6−10 років».