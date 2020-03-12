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Російський рубль рекордно впав з 2016 року. Фото: ytimg.com

Росія майже на колінах: курс рубля рекордно впав, індекси на Московській біржі обвалилися (ІНФОГРАФІКА)

12 бер 2020, 11:06
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Курс російського рубля рекордно впав 12 березня. Один долар наразі коштує 74 рубля. Це рекордний показник з березня 2016 року.

Рубль впав у ціні після початку торгів на Московській біржі. Зростання курсу в порівнянні з рівнем закриття попередньої торгової сесії склало 1,4 відсотка. Курс євро також виріс — до 83,58 рубля. Зростання склало 1,7 відсотка. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на дані біржі.

Вранці індекс Московської біржі прискорив падіння до понад 5% - до 2366,83 пункту на тлі новин про визнання Всесвітньою організацією охорони здоров’я епідемії коронавірусу пандемією. Акції «Норнікеля», «Магніту» та «Сбербанку» втрачають близько 7%. Індекс РТС обвалився нижче 1000 пунктів, це мінімум з серпня 2017 року.

Падіння акцій російських компаній. Інфографіка: «Раньше всех» у Telegram

Нагадаємо, з ініціативи Росії розвалилася угода ОПЕК +. Так, 6 березня учасники операції ОПЕК+ не домовилися про скорочення видобутку на додаткові 1,5 млн барелів на добу. Москва виступила проти такого заходу.

Після цього 9 березня ціни на нафту впали, вартість нафти марки Brent в моменті опускалася до 31,02 дол. за барель. Це стало найсильнішим падінням нафтових цін всередині одного дня з 1991 року.

Згодом це призвело до різкого обвалу рубля. У Москві заявили, що намагатимуться стримати курс рубля за рахунок валютної виручки холдингу «Газпром», який відновить регулярні операції з продажу на внутрішньому ринку іноземної валюти.


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