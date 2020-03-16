Біржа Нью-Йорка вимушено закрилася через обвал котирувань, нафта впала нижче 30 дол. за барель, фото — Пікабу

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Торги на біржі Нью-Йорка 16 березня призупинилися після обвалу ключових індексів. Американський промисловий індекс Dow Jones у перші хвилини торгів втратив 2 тис. 250 пунктів.

Dow Jones опустився до позначки 20953. Падіння індексу S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, склало 220 пунктів (8,14%). Індекс електронної біржі Nasdaq опустився на 482 пункти (6,12%) до позначки 7392,73.

Нафта марки WTI до 10.00 за часом східного узбережжя США (16.00 за Києвом) втратила у вартості 3,77 дол. (11,45%) і коштує 29,16 дол. за барель.

Торги були припинені в автоматичному режимі на 15 хвилин, після чого поновилися. Торги на Нью-Йоркській фондовій біржі можуть бути знову припинені на 15 хвилин, якщо індекс S&P 500 впаде на 13 і більше відсотків, а до кінця дня — у випадку зниження більше, ніж на 20%.

The Wall Street Journal відзначає, що таке падіння ключових індексів обумовлено рішенням Федеральної резервної системи знизити ставку до 0−0,25% в рамках боротьби з ризиками, що виникають на тлі поширення коронавірусу. Крім того, ФРС оголосила про те, що закупить додаткові облігації на загальну суму в 700 млрд дол., з них 500 млрд будуть припадати на казначейські папери США.

Нафтові котирування продовжують страждати через побоювання уповільнення світової економіки.

Ціна нафти Brent втратила 12,7% і опустилася до 29,55 дол. за барель станом на 15.31 за Києвом, про це свідчать дані біржі ICE. Це мінімальне значення з листопада 2003 року.

Падіння ціни нафти продовжується і через падіння попиту разом зі зростання видобутку сировини. Падіння котирувань не змогла зупинити і заява президента США Дональда Трампа про збільшення обсягу закупівель нафти в американський стратегічний резерв.

Нагадаємо, за перші дві години торгів на Московській біржі 10 березня капіталізація найбільших російських нафтових компаній скоротилася на 1,6 трлн рублів. Бюджет РФ зверстаний з середньорічного розрахунку ціни нафти 57 дол.