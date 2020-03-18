Киевщина ввела режим чрезвычайной ситуации, фото — Ракурс

https://racurs.ua/n135366-kievschina-vvela-rejim-chrezvychaynoy-situacii.html

Ракурс

Коронавирус привел к введению режима чрезвычайной ситуации в Киевской области. Уже третья область в Украине ввела такой режим, ранее он был объявлен в Черновицкой и Житомирской областях, где зафиксировали и летальные исходы.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Киевской области сегодня после заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации.

Ее классифицируют как «медико-биологическую чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня». Вчера в Киевской области заболел 44-летний мужчина, посещавший зарубежные страны.

Горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА работает по такому телефону: 0456−31−00−46.

По состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировали 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область — 10 (1 летальный), Киевская область — 3, Житомирская — 1 (летальный).

На протяжении 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19 (Винницкая 3, Днепропетровская 5, Донецка 3, Закарпатская 3, Ивано-Франковская 3, Киев 14, Николаевская 1, Ровненская 2, Сумская 2, Тернопольская 2, Херсонская 1, Черкасская 1, Черновицкая 1). Всего с начала 2020 года поступило 181 сообщение о подозрении на COVID-19.