Тестирование на коронавирус: Харчишин из «Друга Рика» проинспектировал готовность больниц к коронавирусу, фото — Фейсбук В.Харчишина

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Тестирование на коронавирус в украинских больницах проводят, но не без приключений. Известный певец Валерий Харчишин описал собственную историю и считает, что в больницах уже сейчас, когда эпидемия только в начале, царит хаос.

Лидер группы «Друга Рика» вернулся из Италии и чувствовал себя плохо. Его беспокоил сухой кашель, одышка, температура, высокое давление. Кроме того, он контактировал с потенциально зараженными в итальянской больнице, посещал аэропорты в Милане, Риме, Турине, Праге, путешествовал за рулем в Ломбардии с остановками в людных местах. Поэтому Харчишин решил проверить не заразился ли он коронавирусом за рубежом.

Тестирование вам обязательно проведут, когда в этом будет необходимость. Поверьте, но запаситесь не гречкой, а обычным терпением. Все работает, через ж**у, но работает… Возможно это только начало, поэтому так трудно дается первый урок, — написал певец.

«Скорая» из пригорода Киева повезла его из киевского пригорода в Белую Церковь (инфекционное отделение больницы № 3). Здесь выяснилось, что тестов в медучреждении нет — они в Ирпене, откуда его как раз и забрала «скорая».

Харчишина забрали оттуда, потому что «такой была инструкция». В Белой Церкви больница закупила тесты, но они не показывают достоверный результат и анализы необходимо везти в лабораторию в Киев. Тест, который ему через несколько дней сделали в спецлаборатории столицы, показал отрицательный результат.

У певца обнаружили одностороннюю пневмонию и это позволило ему оставить бокс, чтобы переехать в частную клинику.

Харчишин успокаивает, что за три дня, пока он находился в инфекционном боксе в Белой Церкви, ни одного нового пациента туда не привозили.