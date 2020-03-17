Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Одесской области по состоянию 17 марта не регистрировались случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сейчас в регионе на коронавирус проверяют 14 человек. В трех случаях болезнь не подтвердилась, еще 11 человек проверяются. Два из них находятся в инфекционных больницах. Об этом сегодня сообщалось на брифинге в Одесской областной государственной администрации, передает «Думская» в Telegram.

Пресс-служба Одесской ОГА сообщила, что все больницы региона приведены к полной готовности. В медицинских учреждениях уже развернуто более 900 мест. Чиновники уверяют, что в случае необходимости все медицинские учреждения будут перепрофилированы для лечения пациентов от коронавируса.

В Центре общественного здоровья Украины 17 марта сообщили, что по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня на территории страны есть 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Четверо больных обнаружили в Черновицкой области, двое зараженных в Киеве и один в Житомирской области.

Отмечается, что лаборатория ЦОЗ исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем вирусологи исследовали более 500 образцов. Специалисты заявляют, что большинство людей, зараженных новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ.

Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 и грипп имеют схожую клиническую картину. В обоих случаях развивается респираторное заболевание, может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму и даже привести к смерти, — отметили в Центре.

Медики напомнили, что коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Граждан призывают соблюдать правила личной гигиены, кашлять и чихать в сгиб локтя или в одноразовую салфетку, которую следует немедленно выбросить в закрытый мусорник.

Напомним, в Минздраве заявляли, что четыре случая заражения коронавирусом зафиксированы внутри страны. Зараженные люди не выезжали за границу и были инфицированы непосредственно в Украине.