Коронавирус. Фото: Подробности

https://racurs.ua/n135329-v-italii-nashli-effektivnoe-lekarstvo-dlya-borby-s-simptomami-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус вызывает инфекцию, симптомы которой иногда очень тяжело переносит человек со слабой иммунной системой. До сих пор в мире нет лекарства или вакцины от коронавируса, но итальянские медики случайно обнаружили существующее лекарство, которое позволяет бороться с симптомами инфекции.

Данный препарат имеет название «Тоцилизумаб» и предназначен для борьбы с ревматоидным артритом, а также используется во время иммунологической терапии при лечении злокачественных опухолей, сообщает Sky TG24.

Испытания данного препарата уже успешно проведены в нескольких итальянских больницах.

Этот препарат используется сегодня для лечения другой болезни, однако механизм его действия может быть эффективным при лечении клинических проявлений коронавируса, заявил во время пресс-конференции глава Высшего института здравоохранения Италии Сильвио Брусаферро.

Для подтверждения положительного эффекта от применения «Тоцилизумаба» потребуются дополнительные эксперименты, но медики уже зафиксировали несколько положительных результатов лечения симптомов коронавирусной инфекции данным препаратом. У двух пациентов, которых лечили «Тоцилизумабом», были отмечены улучшения.

Эксперты отмечают, что «Тоцилизумаб» лечит воспалительный процесс, но не способен убить вирус. Применение данного лекарства помогает восстановить дыхательную функцию у пациентов.

Как ранее писал «Ракурс», канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ожидать появления эффективной вакцины от коронавируса до 2021 года не стоит.