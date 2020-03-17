Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Студентов из киевских общежитий отправят домой на время коронавирусного карантина.

Доступ к общежитиям в столице также ограничат. Соответствующее поручение руководители учебных заведений уже получили. Доступ к общежитиям тоже ограничат. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время брифинга, который транслировался на канале КГГА в YouTube.

Я не понимаю, как можно было остаться в Киеве. На сегодня еще весь транспорт работает, все могут уехать домой, — заявил Поворозник и добавил, что многие студенты считают, что карантин — это дополнительные каникулы.

Тем временем в Киеве уже второе дезинфицировали общежитие академии Глиера, где проживает зараженный коронавирусом студент. Санитарную обработку осуществляли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и отделения Киевской аварийно-спасательной службы КГГА. Первый раз общежитие дезинфицировали 14 марта, после того, как 13 марта юношу госпитализировали в больницу.

Мероприятия проводились в связи с проживанием в данном общежитии мужчины 2001 года рождения, который в период с 5 по 10 марта был в контакте с родственниками умершей от коронавируса гражданки в Радомышле, — отметили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает усиление ответственности за нарушение правил обсервации и умышленное инфицирование других людей.