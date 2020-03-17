Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Студентів з київських гуртожитків відправлять додому на час коронавірусного карантину.

Доступ до гуртожитків у столиці також обмежать. Відповідне доручення керівники начальних закладів вже отримали. Доступ до гуртожитків теж обмежать. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час брифінгу, який транслювався на каналі КМДА в YouTube.

Я не розумію, як можна було залишитися в Києві. На сьогодні ще весь транспорт працює, всі можуть виїхати додому, — заявив Поворозник і додав, що багато студентів вважають, що карантин — це додаткові канікули.

Тим часом у Києві вже друге дезінфікували гуртожиток академії Глієра, де мешкає заражений коронавірусом студент. Санітарну обробку здійснювали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та відділення Київської аварійно-рятувальної служби КМДА. Вперше гуртожиток дезінфікували 14 березня, після того, як 13 березня юнака госпіталізували до лікарні.

Заходи проводились у зв’язку з проживанням у даному гуртожитку чоловіка 2001 року народження, який в період з 5 по 10 березня був в контакті з родичами померлої від коронавірусу громадянки в Радомишлі, — зазначили у прес-службі ДСНС.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил обсервації та умисне інфікування інших людей.