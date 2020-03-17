Штрафи за порушення карантину. Інфографіка: Людмила Денісова у Facebook

https://racurs.ua/ua/n135319-koronavirus-v-ukrayini-stalo-vidomo-yak-karatymut-gromadyan-za-nedotrymannya-karantynu.html

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Порушення коронавірусного карантину загрожує українцям суттєвими проблемами. Ухвалений сьогодні ВРУ закон передбачає посилення відповідальності за порушення правил обсервації та умисне інфікування інших людей.

Недотримання правил і норм карантину загрожує громадянам штрафом від 17 до 34 тис. грн. Посадовим особам у таких випадках загрожує штраф від 17 тис. грн до 170 тис. грн. Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Якщо такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби, то передбачається арешт на 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на 3 роки. Порушнику загрожує тюремне ув’язнення строком від 5 до 8 років у тому разі, якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші тяжкі наслідки.

Як відомо, в період карантину в автобусах заборонено перебування понад 20 пасажирів, у тролейбусах та трамваях кількість пасажирів не повинна перевищувати 20 осіб. У салонах маршруток разом не повинно перебувати більше 10 осіб.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект щодо боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. Документ тимчасовий, він діятиме лише три місяці.