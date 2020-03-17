Штрафы за нарушение карантина. Инфографика: Людмила Денисова в Facebook

https://racurs.ua/n135319-koronavirus-v-ukraine-stalo-izvestno-kak-budut-nakazyvat-grajdan-za-narushenie-karantina.html

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Нарушение коронавирусного карантина грозит украинцам существенными проблемами. Принятый сегодня ВР закон предусматривает усиление ответственности за нарушение правил обсервации и умышленное инфицирование других людей.

Несоблюдение правил и норм карантина грозит гражданам штрафом от 17 до 34 тыс. грн. Должностным лицам в таких случаях грозит штраф от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни, то предусматривается арест на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года. Нарушителю грозит тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет в том случае, если нарушение правил обсервации повлекло смерть или иные тяжкие последствия.

Как известно, в период карантина в автобусах запрещено пребывание более 20 пассажиров, в троллейбусах и трамваях количество пассажиров не должно превышать 20 человек. В салонах маршруток вместе не должно находиться более 10 человек.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о борьбе с распространением коронавируса в Украине. Документ временный, он будет действовать только три месяца.