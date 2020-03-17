Вакцина проти коронавірусу вже тестується на людях у США

Вакцина проти коронавірусу тестується в США

https://racurs.ua/ua/n135316-vakcyna-proty-koronavirusu-vje-testuietsya-na-ludyah-u-ssha.html

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Вакцина проти коронавірусу вже створена у США. Науковці з Вашингтонського науково-дослідного інституту Kaiser Permanente у місті Сіетлі почали її тестувати на перших чотирьох добровольцях — їм вже ввели препарат.

Вакцину збираються протестувати всього на 45 добровольцях віком від 18 до 55 років. Кожен із учасників експерименту отримає два щеплення з інтервалом у місяць, повідомляє АР.

Дженніфер Галлер, 43-річна волонтерка з Сіетла, розповіла, що для неї участь в експерименті — це «дивовижна можливість щось зробити». Після вакцинації вона вийшла з усмішкою і заявила, що прекрасно почувається.

Діти жінки також називають «крутим» те, що їхня мати бере участь у цьому дослідженні.

Доньки 46-річного мережевого інженера Microsoft Ніла Браунінга з міста Ботелла у штаті Вашингтон також пишаються батьком, який випробовує на собі нову вакцину.

Зазначається, що деякі з ретельно відібраних учасників тестування з найкращим станом здоров’я отримають більші дози вакцини, аніж решта. Таким чином медики перевірять, наскільки сильними мають бути щеплення.

Спеціалісти перевірять і можливу наявність побічних ефектів вакцини, а також візьмуть зразки крові в добровольців, аби встановити, чи активізує щеплення імунну систему.

Однак, навіть якщо дослідження пройде успішно, для населення вакцина може стати доступною приблизно за 1−1,5 року.

За останніми даними, всього в світі зафіксовано майже 182,5 тис. випадків інфікування коронавірусом. Від COVID-19 померли 7 тис. 154 людини. Водночас майже 79,5 тис. пацієнтів вилікувалися.