Кулеба: Консульський прийом в Україні та видачу віз зупинено

Дмитро Кулеба. Фото: Подробиці

https://racurs.ua/ua/n135317-kuleba-konsulskyy-pryyom-i-vydacha-viz-zupyneni.html

Ракурс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС зупинило консульський прийом на час введення корона вірусного карантину. На думку Кулеби, оформлення робочих віз у ситуації, що склалася, здається нездійсненним завданням.

Про це міністр заявив під час брифінгу.

Питання про те, чи будуть працювати візові центри і чи існує можливість оформлення робочих віз, викликало у Кулеби сміх. Міністр заявив, що він з величезною повагою ставиться до людей, які в такій складній ситуації, пов’язаній із поширенням коронавірусу, думають оформляти робочі візи, але наразі перспективи такого оформлення здаються йому примарними.

Кулеба сказав, що світ зараз занурився у глибоку кризу, а МЗС зупинило консульський прийом у зв’язку з епідемією.

Але це зовсім не означає, що МЗС не вирішуватиме проблеми українців. Як тільки ситуація стабілізується, можна буде повернутися до питання видачі робочих віз.

Наразі МЗС сконцентрував всі свої зусилля на порятунку українців, які застрягли в інших країнах через закриття кордонів.

Також міністр рекомендує українцям під час карантину знаходитися вдома і не планувати закордонні поїздки без вагомих причин.

Як раніше писав «Ракурс», Кулеба заявив, що українці повинні самостійно вирішувати питання зі своїми іноземними роботодавцями і не відволікати від роботи консулів, які зайняті питаннями повернення на батьківщину застряглих за кордоном громадян України.