Профілактика коронавірусу: Ляшко попросив українців сидіти вдома, фото — Pixabay

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Боротися з коронавірусом може кожний громадянин України. На думку заступника міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, обмеження мобільності громадян і їхня пильність допомагає поширенню інфекції в країні.

Ляшко на сьогоднішньому брифінгу в уряду заявив, що МОЗ розглядає усіх громадян, які відвідують заклади охорони здоров я як потенційних хворих.

Тому наша задача — надягнути на умовно потенційного хворого маску, щоб він не поширював, наприклад, збудника будь-якої хвороби, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Це дозволить зменшити кількість інфікувань у закладах охорони здоров я і вивільнити ліжка, — розповів Ляшко.

Він знову закликав зменшити й обмежити мобільність, не залишати людей свої домівки. Цим громадяни, на його думку, не тільки врятують своє життя, але й допоможуть країні подолати спалах коронавірусної хвороби.

Ляшко сьогодні застеріг, що наразі таблеток чи вакцини від коронавірусу немає і попросив не вірити відповідним оголошенням в інтернеті чи соцмережах.

В Україні офіційно повідомили про сім лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області — чотири випадки, Київській — два та в Житомирській — один (один летальний).

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадки — підтверджені лабораторно, 89 — негативні, коронавірусу немає, 42 — досліджується). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.